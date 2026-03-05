Signalstörungen bei Berliner S-Bahn: Verspätungen und Ausfälle bei sieben Linien

Berlin - Ärgerlich für Pendler in Berlin : Gleich sieben S-Bahn-Linien sind am Donnerstagmorgen von Signalstörungen betroffen.

Wer auf die S-Bahn angewiesen ist, muss derzeit auf zahlreichen Linien mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Diese führen aktuell zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Nach Angaben des Unternehmens kommt es bei den Linien S3, S5 und S9 zu Verspätungen, da am Bahnhof Olympiastadion ein Signal repariert werden muss.

Auch im Bereich Wollankstraße sorgt dieselbe Ursache für Ausfälle und Verzögerungen – betroffen sind die Linien S1, S25 und S85.

Zusätzlich behindern Signalreparaturen in Teltow Stadt den Verkehr im Süden von Berlin. Dadurch ist besonders die Linie S25 betroffen, die derzeit nur zwischen Hennigsdorf und Lichterfelde Süd verkehrt.