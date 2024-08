63 Jahre Mauerfall: Gedenken der Opfer in Berlin und Brandenburg

Eine Andacht hält Berlins Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) in der Bernauer Straße. © Paul Zinken/dpa

Bei mehreren Veranstaltungen wollen Vertreter aus Politik und Gesellschaft am heutigen Dienstag an die Folgen der jahrzehntelangen Teilung und an diejenigen erinnern, die bei Fluchtversuchen getötet wurden.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) nimmt zunächst an einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße teil und legt anschließend einen Kranz am Denkmal der Gedenkstätte Berliner Mauer nieder.

Kurz darauf ist er beim Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer an der Peter-Fechter-Gedenkstelle in Kreuzberg dabei. Der 18-jährige Fechter wurde dort im August 1962 bei einem Fluchtversuch von DDR-Grenzposten erschossen.

"Aus purer Menschenverachtung heraus hat das SED-Regime 1961 eine Mauer mitten durch unsere Stadt errichtet", sagte Wegner. Die Trümmer dieser Mauer seien eine Mahnung, wachsam zu bleiben.

Sie seien aber auch ein Zeichen der Hoffnung, dass der Drang nach Freiheit jedes Unrecht überdauere.