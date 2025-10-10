Achtung, Berliner: Senat warnt vor Mietspiegel-Betrügern

Berlin - Der Berliner Senat warnt vor Betrügern, die an Haustüren klingeln und sich als Interviewer für den Mietspiegel ausgeben.

Der Berliner Senat erhebt zurzeit Daten für den neuen Mietspiegel. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Den Betrügern gehe es mutmaßlich darum, an persönliche Daten zu gelangen, hieß es in einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Demnach laufen derzeit Erhebungen für den Berliner Mietspiegel. Stichprobenartig ausgewählte Mieterinnen und Mieter wurden hierfür Ende August erstmals per Post kontaktiert.

Die Teilnahme an der Erhebung kann online, per Fragebogen in Papierform oder nach Vereinbarung eines persönlichen Interviews erfolgen.

Interviewer im Auftrag des Senats würden vorab Termine vereinbaren und nicht unangemeldet erscheinen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Sie könnten sich zudem als Beauftragte des ALP-Instituts für Wohnen und Stadtentwicklung ausweisen, das den Mietspiegel für den Senat erstellen soll.