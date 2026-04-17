Fuchs terrorisiert Nachbarschaft: Hund bei Angriff getötet!

Berlin - Achtung Hundehalter: In Berlin-Reinickendorf geht ein aggressiver Fuchs um, der Vierbeiner und sogar Menschen anfällt.

In dem betroffenen Gebiet sind immer wieder Füchse anzutreffen. (Archivfoto) © Thorsten Meiritz/TAG24

Wie das zuständige Bezirksamt am Donnerstag mitteilte, soll es zu einer "Häufung von Vorfällen mit einem auffällig aggressiven Fuchs" im Bereich der Brusebergstraße und der Klamannstraße gekommen sein.

Bereits seit Ende Januar sei es in mehreren Fällen zu Bissverletzungen bei frei laufenden aber auch angeleinten Fellnasen gekommen. Selbst Hundehalter sollen von dem Wildtier angefallen worden sein.

Demnach wurde ein Hund bei einer Bissattacke sogar getötet. Der bislang letzte Vorfall soll sich am vergangenen Samstag ereignet haben.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll es sich um ein einzelnes Tier handeln. Woher die Aggressivität kommt und ob womöglich Tollwut oder eine andere Krankheit die Ursache sein könnten, teilte die Behörde nicht mit.

Füchse sind in der Gegend keine Seltenheit und werden dort öfter gesichtet. Schließlich grenzen die Straßen an ein großes Friedhofsgebiet, auf dem die Tiere Unterschlupf finden. Auch sind des Nachts immer wieder die Schreie junger Füchse von dort zu vernehmen.