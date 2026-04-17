Fuchs terrorisiert Nachbarschaft: Hund bei Angriff getötet!
Berlin - Achtung Hundehalter: In Berlin-Reinickendorf geht ein aggressiver Fuchs um, der Vierbeiner und sogar Menschen anfällt.
Wie das zuständige Bezirksamt am Donnerstag mitteilte, soll es zu einer "Häufung von Vorfällen mit einem auffällig aggressiven Fuchs" im Bereich der Brusebergstraße und der Klamannstraße gekommen sein.
Bereits seit Ende Januar sei es in mehreren Fällen zu Bissverletzungen bei frei laufenden aber auch angeleinten Fellnasen gekommen. Selbst Hundehalter sollen von dem Wildtier angefallen worden sein.
Demnach wurde ein Hund bei einer Bissattacke sogar getötet. Der bislang letzte Vorfall soll sich am vergangenen Samstag ereignet haben.
Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll es sich um ein einzelnes Tier handeln. Woher die Aggressivität kommt und ob womöglich Tollwut oder eine andere Krankheit die Ursache sein könnten, teilte die Behörde nicht mit.
Füchse sind in der Gegend keine Seltenheit und werden dort öfter gesichtet. Schließlich grenzen die Straßen an ein großes Friedhofsgebiet, auf dem die Tiere Unterschlupf finden. Auch sind des Nachts immer wieder die Schreie junger Füchse von dort zu vernehmen.
Was Hundehalter beim Gassigehen beachten sollten
Man nehme die Vorfälle sehr ernst, betonte Bezirksstadtrat Sebastian Pieper (CDU). Der Fuchs zeige ein atypisches Verhalten, "das nicht repräsentativ für die Fuchspopulation in unserer Stadt ist".
"Die zuständigen Stellen beobachten die Lage fortlaufend und stehen hierzu im engen Austausch", versicherte der Kommunalpolitiker. Hinweise aus der Bevölkerung seien weiterhin wichtig, um die Situation genau einschätzen und geeignete Maßnahmen treffen zu können.
Hundehalter wurden darauf hingewiesen, ihre Vierbeiner auf der Straße grundsätzlich anzuleinen, nicht nur, weil das eigentlich sowieso verpflichtend ist, sondern weil es in diesem Fall auch dem Schutz der geliebten Fellnasen diene.
Außerdem sollten die Tiere nicht unbeaufsichtigt gelassen und eng bei sich geführt werden. Des Weiteren solle man Abstand zu den Wildtieren halten und jegliche Annäherung oder Fütterung unterlassen.
Pikant: Ausgerechnet der Fuchs ist das Wappentier des Bezirks im Norden der Hauptstadt, aus dem ursprünglich auch der amtierende deutsche Handballmeister Füchse Berlin stammt – daher auch der Name und das Wappen des Bundesliga-Klubs.
Titelfoto: Thorsten Meiritz/TAG24