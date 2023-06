Aggro-Nachbar aus Berlin-Pankow macht Anwohnern das Leben zur Hölle

Berlin - Wer solche Nachbarn hat, der braucht keine Feinde: In Berlin-Pankow scheint ein echter Haustyrann zu wohnen, für den sich sogar seine Nachbarn entschuldigen.

In Berlin-Pankow scheint ein echter Anwohner-Schreck zu hausen. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Zumindest haben seine Mitbewohner im Ortsteil Niederschönhausen bereits mehrfach mit Zetteln für das Verhalten des Störenfrieds um Verzeihung gebeten und gleichzeitig auch vor ihm gewarnt.

Denn die Nachrichten, die darauf zu lesen sind und via Notes of Berlin bei Instagram veröffentlicht wurden, klingen in der Tat bedrohlich.

"Es tut uns leid, dass hier ein Nachbar wohnt, der mit Böllerwürfen die Gesundheit der Bewohner in Kauf nimmt", ist auf der ersten Nachricht zu lesen, die offenbar mit Klebeband an einem Geländer befestigt wurde.

Der unbekannte Autor meint hier sicherlich, dass der besagte Nachbar mit dem Zünden von Feuerwerk die Gesundheit seiner Mitmenschen gefährdet.

Auch der zweite Zettel spricht nicht unbedingt für ein schickliches Verhalten, denn darauf ist zu lesen, dass dieser Mitbewohner auch "alte Damen beschimpft, angreift und verletzt". Dieses Blatt Papier klebt ebenfalls an einem schwarzen Zaun oder Geländer.