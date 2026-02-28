Angriff auf Iran: Berliner Polizei erhöht Alarmbereitschaft

Nach der Eskalation in Nahost rechnet die Polizei in Berlin mit mehr Demonstranten als ursprünglich erwartet. Wie sie auf die Lage reagiert.

Von Sarah Knorr, Britta Körber

Berlin - Die Berliner Polizei mobilisiert nach der jüngsten Eskalation in Nahost mehr Einsatzkräfte in der deutschen Hauptstadt.

In Berlin haben am Samstag mehrere Menschen vor der iranischen Botschaft demonstriert.
Mit Blick auf eine für den Nachmittag angekündigte Iran-Demonstration in Mitte sowie für die gesamte Lage in Berlin seien vorsorglich Einsatzkräfte mobilisiert worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

"Angesichts der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten beobachten wir die Lage sehr genau und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden."

Israel und die USA hatten am frühen Morgen koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran meldete als Reaktion Angriffe auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.

"Die Polizei ist präsent, wachsam und vorbereitet. Wir schützen nach wie vor besonders sensible Einrichtungen", sagte die Berliner Polizeisprecherin. Dazu zählten auch jüdische und israelische Einrichtungen, die bereits einen hohen Schutz durch die Polizei hätten. Für Berlin bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand keine akute Gefährdung.

Die Polizei hat einen Mann überwältigt, der in die iranische Botschaft eindringen wollte.
Israel und die USA haben am Samstag einen Militärschlag gegen den Iran gestartet.
Für heute Nachmittag ist in Berlin-Mitte eine Demonstration für "Freiheit für Iran" vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor angekündigt. Angemeldet seien 3000 Menschen, die Polizei rechne jedoch aufgrund der aktuellen Ereignisse mit mehr Teilnehmern.

