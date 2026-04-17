Auf dem Rad durch Berlin: Neue Route verspricht "warmes Licht und kühles Bier"

Berlin - Mit dem Slogan "warmes Licht und kühles Bier" ist die neue Fahrradroute durch Berlin überschrieben, die pünktlich zum Start der Saison ausgeschildert wurde.

Wer gern auf dem Rad unterwegs ist, hat jetzt eine neue Auswahl zur Auswahl. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Sie führt auf einer Länge von 25 Kilometern zu 18 Sehenswürdigkeiten der Berliner Industriekultur, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte. Dazu zählen insbesondere Schauplätze der Elektroindustrie und viele Brauereien in Prenzlauer Berg. Start und Ziel ist das Deutsche Technikmuseum in Kreuzberg.

Die Strecke führt unter anderem auf Radwegen und Nebenstraßen durch verschiedene Kieze in Kreuzberg, Mitte, Wedding, Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg. Pausen sind an neun Gaststätten an Orten der Industriekultur möglich. Zur Orientierung dienen 85 Wegweiser und 100 Routenplaketten.

Radfahrer sollen mit der neuen Themenroute die Möglichkeit bekommen, Berlin wie ein Open-Air-Museum der Industriekultur zu entdecken, so die Verkehrsverwaltung. Selbst für Berliner gebe es dabei noch viel Neues zu entdecken. Informationen zur Route auf Deutsch und Englisch sind als gedruckte Flyer, PDF-Download, GPX-Tracks und über den Routennavigator komoot zu haben.

"Warmes Licht und kühles Bier" ist die erste von acht Fahrradrouten der Berliner Industriekultur, die sich verschiedenen Themen der Berliner Geschichte widmen.