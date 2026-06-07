Tausende Radfahrer bei Sternfahrt in Berlin: Was Autofahrer wissen müssen
Von Andreas Rabenstein und Marion van der Kraats
Berlin - Tausende Fahrradfahrer werden am Sonntag zur jährlichen Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Berlin erwartet. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen einstellen.
Zahlreiche Straßen sind wegen der als Demonstration angemeldeten Sternfahrt von den Außenbezirken zum Großen Stern in Berlin-Mitte für Radfahrer reserviert - und für Autos gesperrt. Das gilt auch für zwei längere Autobahnstücke.
Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rät üblicherweise, statt des Autos lieber S- und U-Bahnen zu nutzen. Ab dem Nachmittag dürften die meisten Strecken dann wieder frei sein.
Der ADFC setzt sich mit der Sternfahrt seit Jahrzehnten für einen besseren Fahrradverkehr ein. Die Sternfahrt trägt in diesem Jahr den Titel "Die Zukunft fährt Rad".
Auf 20 Strecken mit insgesamt 1000 Kilometern Länge fahren ab dem Vormittag die Menschen aus dem Berliner Umland und vom Stadtrand in die Innenstadt. Die Teilnehmer können auch unterwegs jederzeit auf die Strecken fahren und sich einreihen.
Titelfoto: Anja Mia Neumann/dpa