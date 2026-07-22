Aufbauarbeiten zum CSD: Diese Straßen in Tiergarten sind gesperrt

Berlin - Autofahrer, die in Berlin-Tiergarten unterwegs sind, müssen aktuell mit Einschränkungen an der Straße des 17. Juni rechnen.

Beim Christopher Street Day (CSD) wird es jedes Jahr voll auf der Straße des 17. Juni in Tiergarten. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Der Abschnitt zwischen dem Brandenburger Tor und Großer Stern ist gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Grund dafür sind Aufbauarbeiten für den Christopher Street Day (CSD).

Den Angaben zufolge sind bis zum Montag zudem die Yitzhak-Rabin-Straße sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße dicht.

Der CSD findet am Samstag ab 12 Uhr statt. Die Veranstaltung gedenkt des "Stonewall"-Aufstands von 1969.