Zahl der Drogentoten in Berlin erreicht Höchststand

Berlin - Für 300 Menschen in Berlin hat der Konsum von Drogen nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung im vergangenen Jahr zum Tod geführt. Das sei ein Höchststand, teilten Suchtberatungsstellen mit.

In Berlin soll am Dienstag der an Drogen verstorbenen Menschen gedacht werden. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Anlässlich des heutigen internationalen Gedenktages für verstorbene Drogengebrauchende ist in Berlin auf dem Oranienplatz in Kreuzberg eine Gedenkveranstaltung (14 Uhr) geplant. Auch in rund 100 weiteren Städten soll an Betroffene erinnert werden, wie es von Beratungsstellen hieß.

Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (60, SPD) beklagte, dass der Zugang zu Drogen immer einfacher geworden sei. "Die Menge an Drogen, die in unsere Stadt kommen, aus Drogenküchen in der Region und aus Anbaugebieten weltweit, ist erschreckend."

Umso wichtiger seien niedrigschwellige Angebote. "Unser Ziel als Gesundheitsressort ist es, Menschen frühzeitig zu erreichen und Leben zu retten", so Czyborra.

Aus Sicht der Beratungsstellen gibt es in Berlin ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Hilfesystem für Menschen, die Drogen konsumieren. Dazu zählen unter anderem Drogenkonsumräume, mobile Angebote und das deutschlandweit einmaligen Projekt Drugchecking, wo kostenlose Analysen von Drogen erfolgen.