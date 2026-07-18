S-Bahn prallt bei Gewitter gegen Baum: Hundert Fahrgäste gestrandet

Berlin - Die starken Gewitter haben am Freitagabend in Berlin zu einem Unfall eines S-Bahn-Zuges mit rund 100 Fahrgästen geführt.

Der Vorfall hat sich kurz vor dem Bahnhof Sundgauer Straße ereignet. © Christoph Soeder/dpa

Wegen eines umgestürzten Baumes prallte der S-Bahn-Zug der Linie S1 gegen 20 Uhr im S-Bahnhof Sundgauer Straße gegen einen herabhängenden Baum.

Die Fahrgäste mussten laut Bundespolizei ausharren, bis der Zug weiterfahren konnte. Bei dem Zusammenstoß splitterte die Frontscheibe.

"Nach jetzigem Stand ist es so, dass keiner verletzt wurde", sagte Dienstgruppenleiter Thorsten Peters von der Bundespolizei.

Der Zugverkehr der Linie S1 war zwischen Zehlendorf und Botanischer Garten unterbrochen. Nach etwas mehr als einer Stunde fuhren die Züge wieder. "Die Strecke ist wieder freigegeben", sagte ein Sprecher.

Die Fahrgäste übten sich in Geduld, wie Ilija Rankic schilderte: "Dann saßen wir halt eine ganze Weile da und haben gewartet, dass was passiert."

Nach einem Blitzeinschlag in Pankow läuft der S-Bahnverkehr derweil auch am Samstag auf mehreren Linien schleppend. Derzeit werde manuell getaktet, teilte eine Sprecherin der Bahn am Morgen mit.