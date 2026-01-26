Bildungsbeben: Polizei schlägt Alarm und stellt Nachwuchs mieses Zeugnis aus

Berlin - Die Berliner Polizei hat größere Probleme bei der Suche nach genug Nachwuchs - und leidet dabei besonders unter den schlechten Deutschkenntnissen der Bewerber.

Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD, l.) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel (59) äußerten sich besorgt zum Nachwuchsproblem bei der Berliner Polizei. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Wir haben ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse, ganz unabhängig von der Nationalität", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel (59) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

"Ich will kein Schulbashing betreiben, aber es gibt ein Problem der Bildungsniveaus, mit denen die jungen Menschen aus den Schulen kommen", sagte Slowik Meisel weiter.

Viele Bewerber würden schon bei den Computertests durchfallen, und das liege zu 80 Prozent an den Deutschkenntnissen.

Die Anforderungen seien aber keineswegs zu hoch und ließen sich auch nicht senken, betonte sie. "Sonst sehen wir einfach höhere Abbruchquoten." Diese seien bei der Berliner Polizei bisher in Relation zu anderen Polizeibehörden und anderen Berufen etwas niedriger. Die Berliner Polizei biete daher eigene Nachhilfekurse für die Bewerber im Fach Deutsch an und hoffe so auf eine Besserung.