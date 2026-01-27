Berlin gedenkt der Opfer des Holocaust: Wo in der Hauptstadt erinnert wird

Berlin - 81 Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz gedenken am Dienstag auch in Berlin Politik, Theater, Kirchen und engagierte Bürger der Opfer des Holocaust.

Weltweit wird am 27. Januar der Opfer des Holocaust gedacht. © Markus Lenhardt/dpa

Es gibt Gedenkgottesdienste und andere Veranstaltungen. Das Brandenburger Tor in Berlin wird ab Sonnenuntergang mit dem Schriftzug der internationalen Gedenkkampagne "#WeRemember" angestrahlt.

Am 27. Januar wird weltweit an die Opfer des Nationalsozialismus und an den Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert.

Wie kaum ein anderer Ort stehe Auschwitz-Birkenau bis heute für die menschenverachtende Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) vorab.

"Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet – Frauen, Männer und Kinder. Dieses unermessliche Leid werden wir niemals vergessen", erklärte er. Am Vorabend des Gedenktages wurde in Berlin am Denkmal für die ermordeten Juden in Europa gedacht.