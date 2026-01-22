Wenn Opa ins Heim muss: Pflege in Berlin und Brandenburg immer teurer

Berlin - Die Pflege im Heim wird für Menschen in Berlin und Brandenburg immer teurer.

Für viele Menschen wird die Unterbringung in Pflegeheimen zunehmend zur Belastung. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In Berlin zahlen Pflegebedürftige im ersten Jahr ihres Aufenthalts in einem Pflegeheim durchschnittlich 3227 Euro pro Monat. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 252 Euro.

In Brandenburg werden für die Heimpflege durchschnittlich 3017 Euro Eigenanteil pro Monat fällig, 334 Euro mehr als vor einem Jahr. Das zeigt eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen zum Stichtag 1. Januar.

In beiden Ländern sind die Pflegekosten damit niedriger als im Bundesdurchschnitt, wobei die Differenz in der Hauptstadt nur gering ist. Im bundesweiten Schnitt müssen Pflegebedürftige nunmehr 3245 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen - ein Plus von 261 Euro binnen Jahresfrist.

Die Summen enthalten zum einen den Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung. Denn von den Kosten trägt die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil.

Für Bewohner im Heim kommen dann noch Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.