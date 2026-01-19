Ausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn im Berliner Norden: Diese Linien sind betroffen

Berlin - Wegen einer Reparatur an mehreren Signalen zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof kommt es bei der Berliner S-Bahn derzeit zu Ausfällen und Verspätungen.

Fahrgäste müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Betroffen sind einer Mitteilung zufolge die S1, S2, S25, S26 und S85. Ursache ist einem Sprecher zufolge ein Kabelschaden.

Während die S1 und die S2 nur bis Bornholmer Straße beziehungsweise Nordbahnhof fahren, verkehrt die S25 nur zwischen Hennigsdorf und Gesundbrunnen sowie Südkreuz und Teltow Stadt.

Die S26 fährt derweil nur zwischen Südkreuz und Teltow Stadt und die S85 nur zwischen Flughafen BER und Treptower Park.