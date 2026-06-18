Bäume auf Berlins Straßen brauchen Wasser: Aber wie macht man's richtig?

Berlin - Straßenbäume sind im trockenen Sommer auf die Hilfe der Berliner angewiesen.

Auch die Bürger können etwas dafür tun, dass es in der Stadt grün bleibt. © Jens Kalaene/dpa

Die Senatsverwaltung für Klimaschutz und Umwelt ruft Bürger dazu auf, die Bäume zu wässern. "Nehmen Sie sich einen Eimer und gießen Sie Ihren Baum. Er wird es Ihnen danken", betonte Senatorin Ute Bonde (59, CDU).

Für Bäume in der Stadt sind trockene und heiße Phasen demnach besonders belastend, weil der Boden verdichtet ist, die Oberflächen versiegelt und es kaum einen natürlichen Wasserhaushalt gibt.

Junge Bäume haben noch keine Wurzeln, die tief genug bis an Wasserreserven reichen, wie es hieß. Ältere Bäume sind den Angaben zufolge oft noch von vergangenen Trockenheitsphasen geschwächt.

Wie man Straßenbäume richtig gießt? Die Senatsverwaltung erklärt: Den Baum am besten langsam und nah am Stamm mit Wasser versorgen. Morgens oder abends kann das Wasser bis in die Tiefe sickern, und es verdunstet weniger - deshalb am besten zu diesen Tageszeiten wässern.