S-Bahn repariert Signale in Berlin: Einschränkungen für Fahrgäste

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Fahrgäste müssen sich am Dienstagmorgen in Berlin auf Einschränkungen bei den S-Bahnlinien 25 sowie 46 und 47 einstellen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Fahrgäste müssen sich am Dienstagmorgen in Berlin auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen.

Die Reparatur zweier Signale führt am Dienstagmorgen zu Einschränkungen bei der S-Bahn. (Archivfoto)
Die Reparatur zweier Signale führt am Dienstagmorgen zu Einschränkungen bei der S-Bahn. (Archivfoto)  © Soeren Stache/dpa

Auslöser ist die Reparatur von zwei Signalen, wie die S-Bahn Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Die eine Instandsetzung erfolgt demnach am Bahnhof Köllnische Heide und betrifft die Linien S46 und S47.

Zwischen den Stationen Schöneweide und Hermannstraße verkehren die Züge daher nur in einem 20-Minuten-Takt.

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Eine zweite Reparatur wirkt sich auf die S-Bahnlinie 25 aus. Hier muss ein Schaden an einer Signalanlage in Tegel behoben werden.

Aus diesem Grund kann es zwischen Schönholz und Hennigsdorf zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Die S-Bahn Berlin informiert bei X über die Einschränkungen

Wie lange die Reparaturen voraussichtlich andauern werden, teilte die Bahn zunächst nicht mit. Auf den betroffenen Linien kommt es aufgrund von Bauarbeiten ohnehin schon zu Einschränkungen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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