S-Bahn repariert Signale in Berlin: Einschränkungen für Fahrgäste
Berlin - Fahrgäste müssen sich am Dienstagmorgen in Berlin auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen.
Auslöser ist die Reparatur von zwei Signalen, wie die S-Bahn Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.
Die eine Instandsetzung erfolgt demnach am Bahnhof Köllnische Heide und betrifft die Linien S46 und S47.
Zwischen den Stationen Schöneweide und Hermannstraße verkehren die Züge daher nur in einem 20-Minuten-Takt.
Eine zweite Reparatur wirkt sich auf die S-Bahnlinie 25 aus. Hier muss ein Schaden an einer Signalanlage in Tegel behoben werden.
Aus diesem Grund kann es zwischen Schönholz und Hennigsdorf zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
Die S-Bahn Berlin informiert bei X über die Einschränkungen
Wie lange die Reparaturen voraussichtlich andauern werden, teilte die Bahn zunächst nicht mit. Auf den betroffenen Linien kommt es aufgrund von Bauarbeiten ohnehin schon zu Einschränkungen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa