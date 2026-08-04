S-Bahn repariert Signale in Berlin: Einschränkungen für Fahrgäste

Berlin - Fahrgäste müssen sich am Dienstagmorgen in Berlin auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen.

Die Reparatur zweier Signale führt am Dienstagmorgen zu Einschränkungen bei der S-Bahn. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Auslöser ist die Reparatur von zwei Signalen, wie die S-Bahn Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Die eine Instandsetzung erfolgt demnach am Bahnhof Köllnische Heide und betrifft die Linien S46 und S47.

Zwischen den Stationen Schöneweide und Hermannstraße verkehren die Züge daher nur in einem 20-Minuten-Takt.

Eine zweite Reparatur wirkt sich auf die S-Bahnlinie 25 aus. Hier muss ein Schaden an einer Signalanlage in Tegel behoben werden.

Aus diesem Grund kann es zwischen Schönholz und Hennigsdorf zu Verspätungen und Ausfällen kommen.