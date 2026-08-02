02.08.2026 19:35 S46 und S47 im Süden von Berlin eine Woche lang unterbrochen

Fahrgäste der S-Bahn müssen im Süden Berlins in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

Von Sven Bleilefens Berlin - Fahrgäste der S-Bahn müssen im Süden Berlins in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

In der kommenden Woche müssen sich Pendler in der Hauptstadt auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa Die Ringbahn sowie die S46 und S47 sind von Montag (3. August) bis Montag (10. August) zwischen Hermannstraße und Tempelhof unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn mitteilte.