S46 und S47 im Süden von Berlin eine Woche lang unterbrochen

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Fahrgäste der S-Bahn müssen im Süden Berlins in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

Von Sven Bleilefens

Berlin - Fahrgäste der S-Bahn müssen im Süden Berlins in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.

In der kommenden Woche müssen sich Pendler in der Hauptstadt auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen. (Archivbild)
In der kommenden Woche müssen sich Pendler in der Hauptstadt auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen. (Archivbild)  © Paul Zinken/dpa

Die Ringbahn sowie die S46 und S47 sind von Montag (3. August) bis Montag (10. August) zwischen Hermannstraße und Tempelhof unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn mitteilte.

Zum Ziel kommen die Fahrgäste aber natürlich trotzdem: Wie die Berliner S-Bahn weiter mitteilte, werden Busse für diesen Zeitraum als Schienenersatzverkehr bereitgestellt.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

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