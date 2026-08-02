S46 und S47 im Süden von Berlin eine Woche lang unterbrochen
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Von Sven Bleilefens
Berlin - Fahrgäste der S-Bahn müssen im Süden Berlins in der kommenden Woche mit Einschränkungen rechnen.
Die Ringbahn sowie die S46 und S47 sind von Montag (3. August) bis Montag (10. August) zwischen Hermannstraße und Tempelhof unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn mitteilte.
Zum Ziel kommen die Fahrgäste aber natürlich trotzdem: Wie die Berliner S-Bahn weiter mitteilte, werden Busse für diesen Zeitraum als Schienenersatzverkehr bereitgestellt.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa