Bahnstrecke Berlin–Oranienburg weiter gesperrt: Pendler müssen umplanen

Berlin - Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Oranienburg bleibt für den Regional- und Fernverkehr bis auf Weiteres gesperrt.

Fahrgäste müssen aufgrund von Reparaturen weiterhin mit Einschränkungen rechnen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Die Reparaturen nach einem Böschungsbrand vom Dienstag zwischen Karow-West und Schönfließ seien noch in vollem Gange, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.



Ab 8 Uhr hätte die Strecke ohnehin wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe bei Borgsdorf (Landkreis Oberhavel) gesperrt werden sollen.

Somit weiten sich die seit Dienstag bestehenden Verkehrseinschränkungen auch auf den Berliner S-Bahn-Verkehr aus, wie die Bahn mitteilte. Frühestens nach Ende aller Maßnahmen würden die Züge und S-Bahnen wieder fahren. Wann das genau sein wird, ist aber offen.

Die Fernzüge werden derzeit über Berlin-Spandau umgeleitet. Der Regionalverkehr auf den Linien RE5, RE6, RE85 und RB12 fällt zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg aus.