Berlin ehrt Margot Friedländer: Dieser Platz soll nach ihr benannt werden

Berlin - Besondere Ehrung für Margot Friedländer ( †103) : Berlin benennt einen Platz nach der Holocaust-Überlebenden.

Die im Mai verstorbene, aber unvergessene Margot Friedländer (†103) soll in der Hauptstadt einen eigenen Platz bekommen. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Vorplatz des Abgeordnetenhauses künftig den Namen der Berliner Ehrenbürgerin tragen, die am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben ist.

Für Mittwochvormittag beraumten Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld (51) und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) eine Pressekonferenz zur "Benennung des Vorplatzes" ein, ohne Details zu nennen.

Dabei ist auch die Bürgermeisterin von Berlin-Mitte, Stefanie Remlinger (55, Grüne), in deren Bezirk das Abgeordnetenhaus liegt.



Vorschläge, Friedländer nach ihrem Tod zu ehren und ihr Vermächtnis zu bewahren, gab es in Berlin in den vergangenen Monaten einige.

Zu den Ideen gehörte, einen Platz in Charlottenburg, eine Straße in Kreuzberg oder eine Schule in Neukölln nach ihr zu benennen. Diskutiert wurde auch über ein Denkmal.