Berlin und Brandenburg legen los: Viele Weihnachtsmärkte starten in die Saison

Berlin - Viele Weihnachtsmärkte öffnen in Berlin und Brandenburg am Montag.

Auch der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche öffnet seine Pforten. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Während einige Wintermärkte bereits besucht werden können, startet die Weihnachtsmarktsaison traditionell an vielen Orten am Tag nach Totensonntag.

So öffnet etwa der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit einem Gottesdienst um 10 Uhr für die Öffentlichkeit.

Die offizielle Eröffnung mit einem Rundgang des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53, CDU) ist am Abend geplant. Auch die Weihnachtsmärkte am Roten Rathaus, am Gendarmenmarkt sowie am Schloss Charlottenburg soll Wegner eröffnen.

In Brandenburg beginnen neben dem in Potsdam weitere Weihnachtsmärkte - etwa in Cottbus, Frankfurt (Oder) und in Brandenburg an der Havel.