Mülleimer als Reisekoffer: Was rollt denn hier durch den Bahnhof?

Berlin - Alles für die Tonne? In Berlin haben zuletzt ganz spezielle Rollkoffer im Mülleimer-Look für Aufsehen gesorgt. TAG24 hat den Urheber gefragt, was es damit auf sich hat.

Um an die Abfalleimer zu kommen, musste Enno Haar tief in die - nicht immer ganz legale - Trickkiste greifen. "Ich habe mir zwei Mülleimer getarnt als BSR-Mitarbeiter 'besorgt'", verrät er. Fehlten nur noch die Rollen und der Griff und - zack! - fertig war der stylische Reisebegleiter.

Mülleimer als Rollkoffer? In Berlin wundert einen ja nur wenig. © Screenshot/Instagram/dasistberlinbitch

Angesprochen auf die Reaktionen zu seinen Mülleimer-Koffern erklärt Enno Haar: "Das Feedback der Leute war durchweg positiv bis erheitert. Zu meiner Verwunderung haben viele auch gar nicht gemerkt, dass es sich um zwei Mülleimer handelt und nicht um zwei Rollkoffer."

In den Kommentaren sind sich die User bezüglich der ungewöhnlichen Koffer weitgehend einig: eine saubere Sache. Oder wie der Franzose sagen würde: Trash-chic!

Wer sich die Mülleimer einmal aus nächster Nähe ansehen möchte, kann das in der Ausstellung "Notastore" tun, die am Freitag, 17. Mai, in "The Playce" am Potsdamer Platz eröffnet.

Werke von Enno Haar sind außerdem am 17. und 18. Mai in der Gruppenausstellung "Versumpfen" am Kottbusser Damm 95 zu sehen.