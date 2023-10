Berliner Sparkasse mit berührender Botschaft: Israel bedankt sich

Die Berliner Sparkasse hat ihre Anteilnahme für die israelischen Betroffenen des Hamas-Terrors bekundet. © Arne Bänsch/dpa

So etwa die Berliner Sparkasse: Wer in diesen Tagen Geld an einem Automaten des Geldinstituts abhebt, den erwartet eine besondere Botschaft.

"Wir sind erschüttert von den brutalen Angriffen auf Israel. Unser Mitgefühl gilt den Menschen in Israel, den Opfern, ihren Familien und Freunden", ist auf dem Bildschirm zu lesen.

Der Staat Israel und das israelische Außenministerium teilen dieses kleine Zeichen der Anteilnahme sogar auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten.

Das Posting wird mit einem einfachen "Thank you" kommentiert, dazu gibt es ein Gebrochenes-Herz-Emoji. So wichtig Solidarität in diesen Tagen auch ist, vermag sie das Leid und die Trauer der Betroffenen am Ende wohl nicht zu lindern.

In den Kommentaren drückt sich dennoch vielmals so etwas Erleichterung aus, in dieser Situation Zuspruch von außen zu erhalten. Denn seit den jüngsten Gewaltaufrufen der Hamas fühlen sich Israelis weltweit so unsicher wie lange nicht mehr.

In Berlin bekundeten israelische Restaurantbetreiber, Angst vor Hass und Gewalt zu haben. Viele öffneten ihre Lokale erst gar nicht.