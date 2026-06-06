Ebola-Patient nach zwei Wochen aus Charité entlassen

Berlin - Nach gut zwei Wochen Behandlung in der Berliner Charité ist der US-amerikanische Ebola-Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Zwei Wochen lang befand sich der US-Amerikaner in der Charité in Berlin in Behandlung. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Der Arzt, der sich in der Demokratischen Republik Kongo infiziert hatte, befinde sich in gutem Gesundheitszustand, teilte die Klinik mit. Seit dem 30. Mai sei kein Virus mehr bei ihm nachgewiesen worden.

Im Einklang mit international üblichen Kriterien habe das zuständige Gesundheitsamt die Isolationsanordnung daher um 12 Uhr aufgehoben.

Der Arzt war am 20. Mai in der Charité aufgenommen worden. Bei ihm wurde nach Angaben der Universitätsklinik das seltene Bundibugyo-Virus, eine Art des Ebola-Virus, mit einem PCR-Test eindeutig nachgewiesen. Seine Ehefrau und vier Kinder kamen kurz darauf nach Berlin.

Sie waren als "Hochrisikokontakte" eingestuft, hatten aber keine Symptome und befanden sich in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne.

Der US-Patient selbst bedankte sich beim Charité-Team: "Ich wurde erstklassig versorgt, unter anderem mit experimentellen Therapien, die derzeit zur Behandlung dieser Virusart erprobt werden", wurde er in einer Mitteilung der Charité zitiert. "Meine Dankbarkeit lässt sich mit Worten nicht angemessen beschreiben. [...] Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen im Kongo, die nicht die Möglichkeit haben, eine solche Versorgung zu erhalten."