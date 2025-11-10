Berliner Stadtmission ruft zur Spende auf: Wer hat Winterjacken für Bedürftige?

Berlin - Die Berliner Stadtmission ruft angesichts der sinkenden Temperaturen zum Spenden von warmen Winterjacken und -mänteln auf.

Wer bei den zunehmend niedrigeren Temperaturen einen warmen Mantel braucht, wird hoffentlich in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission fündig. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

"Viele Menschen in Berlin haben keine eigene Wohnung, manche haben nicht mal eine warme Jacke, in die sie sich bei Wind und Wetter kuscheln können", teilte die Stadtmission mit.

Um diesen Menschen zu helfen, werden von Dienstag bis Donnerstag saubere, intakte und warme Mäntel und Jacken gesammelt. Jeweils zwischen 7 Uhr und 9 Uhr können diese an der Sammelstelle am Washingtonplatz am Hauptbahnhof an Ständen mit blau-roten Flaggen abgegeben werden.

Die gespendeten Jacken werden anschließend in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission ausgegeben.

Den Angaben nach kommen täglich bis zu 180 bedürftige Menschen dorthin.