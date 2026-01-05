Blackout in Berlin: Bundeswehr rückt an und versorgt Kieze mit Notstrom

Berlin - Die Bundeswehr soll wegen des Stromausfalls im Südwesten Berlins die Betankung von Notstromaggregaten übernehmen.

Zehntausende Menschen im Berliner Südwesten müssen weiter im Dunklen und Kalten ausharren. © Christophe Gateau/dpa

Dazu sei am Montag ein Hilfeleistungsantrag des Landes Berlin eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz sollte noch am Abend beginnen.

Gegenstand des Antrags sei die Bereitstellung von etwa 18.000 Litern Diesel einschließlich eines Tankfahrzeugs sowie Personal im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, erklärte sie weiter.

Die Bedienmannschaften sollen demnach "schichtfähig" sein. "Besonderer Fokus liegt dabei auf der Versorgung von Pflegeeinrichtungen", teilte sie mit. Der Einsatz sei gemäß des Amtshilfeantrages zunächst bis Donnerstag, 23 Uhr vorgesehen.

Der Anschlag auf Kabel, zu dem sich Linksextremisten bekannt haben, sorgt seit dem frühen Samstagmorgen für einen großen Stromausfall. Zunächst waren 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Unternehmen betroffen, inzwischen erhalten etwa 15.000 Kunden wieder Energie.