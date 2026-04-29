Bombenalarm am Brandenburger Tor: Polizei räumt Pariser Platz
Von Sarah Knorr, Thorsten Meiritz
Berlin - Die Berliner Polizei ist am Mittwoch wegen eines verdächtigen Gegenstands am Brandenburger Tor im Einsatz gewesen.
Spezialisten des kriminaltechnischen Instituts waren vor Ort und überprüften ihn, sagte ein Sprecher der Polizei.
Wie "B.Z." berichtete, soll es sich bei dem Gegenstand um einen harmlosen Aktenkoffer gehandelt haben, sodass nach rund zwei Stunden Entwarnung gegeben werden konnte.
Die Maßnahmen liefen zwischen den Säulen des Wahrzeichens. Seit kurz vor 14 Uhr waren die Kräfte im Einsatz. Wer den Koffer gefunden hatte, war zunächst nicht bekannt.
Während des Einsatzes mussten der Pariser Platz, der Platz des 18. März sowie die S-Bahnstation Brandenburger Tor laut Sprecher gesperrt werden.
Nach Angaben der Berliner S-Bahn entfiel wegen des Einsatzes zwischenzeitlich der Halt der Linien S1, S2, S25 und S26 in beiden Fahrtrichtungen an der Station.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa