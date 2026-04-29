Bombenalarm am Brandenburger Tor: Polizei räumt Pariser Platz

Berlin - Die Berliner Polizei ist am Mittwoch wegen eines verdächtigen Gegenstands am Brandenburger Tor im Einsatz gewesen.

Die Polizei hat den Platz am Brandenburger Tor zwischenzeitlich komplett geräumt. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Spezialisten des kriminaltechnischen Instituts waren vor Ort und überprüften ihn, sagte ein Sprecher der Polizei.

Wie "B.Z." berichtete, soll es sich bei dem Gegenstand um einen harmlosen Aktenkoffer gehandelt haben, sodass nach rund zwei Stunden Entwarnung gegeben werden konnte.

Die Maßnahmen liefen zwischen den Säulen des Wahrzeichens. Seit kurz vor 14 Uhr waren die Kräfte im Einsatz. Wer den Koffer gefunden hatte, war zunächst nicht bekannt.

Während des Einsatzes mussten der Pariser Platz, der Platz des 18. März sowie die S-Bahnstation Brandenburger Tor laut Sprecher gesperrt werden.