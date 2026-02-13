Brandenburger Tor leuchtet als Zeichen der Solidarität mit Iran-Protesten

Berlin - Aus Solidarität mit den regierungskritischen Massenprotesten im Iran wird am Abend das Brandenburger Tor in Berlin in den iranischen Farben angestrahlt – mit den Slogans "Freiheit für Iran - Freedom for Iran - Woman Life Freedom".

Das Brandenburger Tor soll am Freitagabend in den Farben des Iran strahlen. (Archivbild) © Manuel Genolet/dpa

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (53, CDU), erklärte, das iranische Volk stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und grundlegende Rechte auf.

An die Adresse der Führung in Teheran sagte er: "Wer die eigene Bevölkerung einschüchtert, einsperrt und tötet, hat keine Legitimität."

Dass die Proteste in der Islamischen Republik inzwischen gewaltsam niedergeschlagen wurden, ändere nichts daran, dass der Drang nach Freiheit bleibe, sagte der CDU-Politiker.

Die Menschen dort wollen selbstbestimmt leben, ihre Meinung frei äußern und in Würde leben.