Brandenburger Tor leuchtet als Zeichen der Solidarität mit Iran-Protesten

Das Brandenburger Tor soll am Abend in den Farben des Iran strahlen – ein starkes Zeichen aus Berlin für Mut und Freiheitswillen.

Von Torsten Holtz

Berlin - Aus Solidarität mit den regierungskritischen Massenprotesten im Iran wird am Abend das Brandenburger Tor in Berlin in den iranischen Farben angestrahlt – mit den Slogans "Freiheit für Iran - Freedom for Iran - Woman Life Freedom".

Das Brandenburger Tor soll am Freitagabend in den Farben des Iran strahlen. (Archivbild)
Das Brandenburger Tor soll am Freitagabend in den Farben des Iran strahlen. (Archivbild)  © Manuel Genolet/dpa

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (53, CDU), erklärte, das iranische Volk stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und grundlegende Rechte auf.

An die Adresse der Führung in Teheran sagte er: "Wer die eigene Bevölkerung einschüchtert, einsperrt und tötet, hat keine Legitimität."

Dass die Proteste in der Islamischen Republik inzwischen gewaltsam niedergeschlagen wurden, ändere nichts daran, dass der Drang nach Freiheit bleibe, sagte der CDU-Politiker.

Berlin: Flutlicht-Masten im Jahn-Sportpark gesprengt: Warum zwei stehen bleiben
Berlin Lokal Flutlicht-Masten im Jahn-Sportpark gesprengt: Warum zwei stehen bleiben

Die Menschen dort wollen selbstbestimmt leben, ihre Meinung frei äußern und in Würde leben.

"Unsere Stadt steht fest an ihrer Seite. Berlin weiß aus eigener Geschichte: Die Freiheit wird sich ihren Weg bahnen", sagte er.

Titelfoto: Manuel Genolet/dpa

Mehr zum Thema Berlin Lokal: