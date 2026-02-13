Signale defekt: S-Bahn-Chaos in Berlin

Verspätungen und Ausfälle: Berliner Pendler brauchen am Freitagmorgen Geduld. Mehrere S-Bahn-Linien sind betroffen.

Von Sven Bleilefens

Berlin - In Berlin kommt es am Freitagmorgen zu einigen Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn.

Unter anderem durch die Reparatur von Signalen kommt es am Freitagmorgen zu Einschränkungen bei der S-Bahn. (Archivfoto)
Unter anderem durch die Reparatur von Signalen kommt es am Freitagmorgen zu Einschränkungen bei der S-Bahn. (Archivfoto)  © Soeren Stache/dpa

An einem Signal am Alexanderplatz wird derzeit gearbeitet, wie die Berliner S-Bahn mitteilte.

Die Störung betrifft die Linien S3, S5, S7 und S9. Wie lange es dauern werde, bis die S-Bahnen wieder regelmäßig fahren werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Wegen eines Notarzteinsatzes war zudem der Zugverkehr der Linie S7 auf der Strecke zwischen Grunewald und Wannsee unterbrochen, wie es hieß.

Die Linie fahre zwischen Ahrensfelde und Grunewald sowie Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof im 20-Minuten-Takt. Die S-Bahn empfahl auf die S1 auszuweichen.

Bereits am frühen Freitagmorgen hatte die S-Bahn über Reparaturarbeiten an einem Signal in Gesundbrunnen informiert. Diese hatten den Takt der Linien S1, S2, S25 und S26 beeinträchtigt.

