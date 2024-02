Bröckel-Balkon in Neukölln: Plötzlich fällt alles runter

Berlin - In Berlin-Neukölln hat ein Bewohner am Mittwochabend einen wahren Altbau-Albtraum erlebt.

Da bröckelte es schon ganz gewaltig ... © Morris Pudwell

Normalerweise lassen die Stuckfassaden im Schillerkiez die Herzen von gut situierten Neuberlinern höherschlagen und sind damit Gentrifizierungs-Garanten. Einige der Gründerzeitbauten sind aber offenbar nicht im besten Zustand.

So wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gegen 21 Uhr zur Weisestraße gerufen, nachdem Bürger beobachtet hatten, wie sich Putz von einem Balkon in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses löste.

Auf dem Bürgersteig waren zu diesem Zeitpunkt bereits deutliche Spuren von herabgestürzten Steinen zu sehen. In der Folge wurde der Gehweg weiträumig abgesperrt.

Das dicke Ende stand den Einsatzkräften da aber noch bevor: Denn als ein Feuerwehrmann auf einer Drehleiter stehend mit einer Spitzhacke vorsichtig den Unterboden des Balkons abtastete, krachten plötzlich etwa drei Quadratmeter Putz auf den darunterliegenden Balkon und den Gehsteig!

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Technische Fachleute vom Bezirksamt Neukölln sollen nun prüfen, ob der Balkon weiter genutzt werden darf. Fotos zeigen, dass auch andere Balkone bereits Risse aufweisen.