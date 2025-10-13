Buchstaben "Berlin - Tempelhof" am Dach des Ex-Stadtflughafens leuchten bald wieder

Berlin - Ein Jahr lang hat eine Lücke am Dach des ehemaligen Flughafens Tempelhof geklafft: Nun sollen bis Ende der Woche die großen Buchstaben " Berlin - Tempelhof" wieder blau über dem Tempelhofer Feld leuchten.

Der Schriftzug wurde wieder an das Dach montiert. © Britta Pedersen/dpa

Der Leuchtschriftzug wurde im vergangenen Oktober im Zuge der Erneuerung des Dachs abmontiert.

Die Dachsanierung soll bis 2027 dauern und insgesamt rund 32 Millionen Euro kosten, wie die Tempelhof Projekt GmbH mitteilte.

In einer Werkstatt in Hoppegarten wurden die Buchstaben den Angaben zufolge denkmalgerecht restauriert.

Unter anderem wurden durchgerostete Blechteile ersetzt und der verwitterte Anstrich erneuert. Die Sanierung soll insgesamt 210.000 Euro gekostet haben.

Nun werden die Buchstaben wieder auf das Dach montiert und elektrisch angeschlossen. Der Schriftzug hat eine Gesamtlänge von 42 Metern, die Buchstaben sind zwei Meter hoch.