Das ist am Tag der Einheit in Berlin los: Leseratten und Gartenfreunde, aufgepasst!

Auf dem Bebelplatz können Leseratten beim jährlichen "StadtLesen" kostenlos mit einem Buch entspannen. © DPA

Beim "Tag der offenen Moschee" haben Interessierte die Möglichkeit, viele Moscheen zu besuchen und an Führungen und Vorträgen teilzunehmen.

Zudem lädt der traditionelle "Tag der offenen Tür in den Ministergärten" am heutigen Donnerstag Besucher ein, den goldenen Herbst in der Straße In den Ministergärten 3-10 einzuläuten und dort von 11 bis 18 Uhr zu entspannen.



Die Landesvertretungen von Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zeigen jährlich ihre Arbeit und stellen ihr Bundesland vor.

Über 3000 Bücher aus allen Genres warten beim "StadtLesen" auf dem Bebelplatz bis zum 6. Oktober (täglich ab 9 Uhr) darauf, auf bequemen Möbeln gelesen zu werden.