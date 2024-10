DDR-Erlebnisbad wird zwangsgeräumt: Das wird nun aus dem SEZ

Das ehemalige DDR Sport- und Erholungszentrum (SEZ) wird von der Polizei zwangsgeräumt und umfunktioniert. © Jens Kalaene/dpa

Gerichtsvollzieher und Polizisten rückten am Dienstagmorgen an dem früheren Vorzeige-Erlebnisbad an der Landsberger Allee in Friedrichshain an.

Die Räumung und der Auftrag an den Gerichtsvollzieher waren von der zuständigen Senatsverwaltung für Finanzen bereits länger angekündigt worden.

Die Polizei sei seit 9 Uhr mit 60 Leuten im Einsatz, um die Gerichtsvollzieher zu unterstützen, sagte ein Sprecher. Auch eine technische Einheit sei dabei, um mögliche Hindernisse und Barrikaden wegzuräumen.

Die Gerichtsvollzieher hätten aber auch eigene Handwerker bestellt und sich durch eine Tür in einer Bretterwand Zugang zu dem Komplex verschafft.