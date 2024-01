12.01.2024 17:51 Die Bauern kommen nach Berlin: Hier brauchen Autofahrer am Montag Geduld

Mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor finden die Bauernproteste am Montag in Berlin ihren Höhepunkt. Autofahrer brauchen dann viel Geduld auf den Straßen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor finden die Bauernproteste am Montag in Berlin ihren Höhepunkt. Autofahrer brauchen dann viel Geduld auf den Straßen. Seit Montag demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland. © Patrick Pleul/dpa Zum Abschluss der einwöchigen Protestaktionen planen Landwirte aus ganz Deutschland eine Sternfahrt nach Berlin zur Straße des 17. Juni. Im gesamten Stadtgebiet werden laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) "erhebliche Störungen" erwartet. Die Polizei geht aktuell von rund 5000 teilnehmenden Traktoren und Landmaschinen aus. Unterstützt werden die Bauern auch von Transport-Unternehmern, Handwerkern und Gastronomen. Angemeldet ist die Versammlung von 7 bis 15 Uhr. Die Anreise der Bauern erfolgt auf insgesamt fünf Routen. Die Sammelpunkte befinden sich an der Landesgrenze Berlin/Brandenburg. Berlin Lokal Bahn-Streik: Berliner müssen auf Notfahrplan umsteigen Route 1 - Nord: Landesgrenze B96 Oranienburger Chaussee - Berliner Straße - Oraniendamm - Oranienburger Straße - Roedernallee - Lindauer Allee - Residenzstraße - Marktstraße - Seestraße - Beusselstraße - Alt-Moabit - Gotzkowskystraße - Levetzowstraße - Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni Route 2 Nord-Ost: Landesgrenze B2 Dorfstraße - Malchower Chaussee - Berliner Allee - Ostseestraße - Wisbyer Straße - Bornholmer Straße - Osloer Straße - Seestraße - Beusselstraße - Alt-Moabit - Gotzkowskystraße - Levetzowstraße - Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni Route 3 - Ost:

Landesgrenze B1 Alt-Mahlsdorf - Alt-Kaulsdorf - Alt-Biesdorf - Alt-Friedrichsfelde - Frankfurter Allee - Frankfurter Tor - Karl-Marx-Allee - Otto-Braun-Straße - Mollstraße - Torstraße - Hannoversche Straße - Hessische Straße - Invalidenstraße - Alt Moabit - Stromstraße - Lessingstraße - Altonaer Straße - Großer Stern - Straße des 17. Juni



Route 4 - Süd:

Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm - Lichtenrader Damm - Mariendorfer Damm - Tempelhofer Damm - Platz der Luftbrücke - Mehringdamm - Wilhelmstraße - Hallesches Ufer - Potsdamer Brücke - Reichpietschufer - Von-der-Heydt-Straße - Klingelhöferstraße - Hofjägerallee - Großer Stern - Straße des 17. Juni



Route 5 - West:

Landesgrenze B5 Hamburger Chaussee - Heerstraße - Theodor-Heuss-Platz - Kaiserdamm - Bismarckstraße - Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Großer Stern - Straße des 17. Juni Die Abfahrt von den Startpunkten soll am 15. Januar voraussichtlich ab 7.30 Uhr beginnen. Durchschnittlich 600 Fahrzeuge pro Route Die Großkundgebung am Brandenburger Tor ist am 15. Januar der Höhepunkt der Bauernproteste. © Monika Skolimowska/dpa Laut Polizei sollen sich auf den Routen jeweils etwa 600 Traktoren und Landmaschinen bewegen. Sowohl für Autofahrer und Pendler als auch im öffentlichen Nahverkehr sei während der Aufzüge mit einer "sehr hohen Belastung" zu rechnen.



Mit dem Eintreffen des Bauern-Konvois kommt es zur Sperrung des Kaiserdamms, der Bismarckstraße und der Straße des 17. Juni zwischen Theodor-Heuss-Platz und Platz des 18. März (Brandenburger Tor). Die Polizei empfiehlt daher, diesen Bereich weiträumig zu umfahren oder den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere U- und S-Bahnen, zu nutzen. Ab etwa 13 Uhr beginnt die Abfahrt der Traktoren in Kleingruppen auf den genannten Routen. Berlin Lokal Vorsicht, Blitzeis! Auf Berlins Straßen ist es gefährlich glatt, Einsatzkräfte am Limit Schon für Sonntagabend sind laut VIZ einige Traktoren-Korsos angekündigt, die ab 18.30 Uhr zum Beispiel über die Heerstraße, die A24 oder die B2 ab Lindenberg anreisen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa