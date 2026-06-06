Einmal dem Kai im Roten Rathaus bei der Arbeit über die Schulter schauen

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ins Rote Rathaus.

Am Samstag empfängt Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) Besucher in seinem Wohnzimmer. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Zwischen 10 und 18 Uhr haben Interessierte Bürger die Möglichkeit, den Berliner Regierungssitz in Mitte zu erkunden und sich über seine Aufgaben zu informieren.

Es gibt unter anderem Gesprächsrunden mit Hausherr Wegner, mit seinen Mitarbeitern in der Senatskanzlei und anderen Senatsmitgliedern. Interessierte können einen Blick in Wegners Amtszimmer oder den Senatssitzungssaal werfen. Besichtigt werden können Festsaal, Säulensaal und Wappensaal sowie der Balkon mit Blick auf den Rathausvorplatz.

Alle Abteilungen im Rathaus stellen sich und ihre Mitarbeiter vor. In den Innenhöfen und Arkaden des Rathauses gibt es Essen und Trinken mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Auf einer kleinen Bühne wird ein musikalisches und kulturelles Programm geboten.

Die Besucher können nicht nur Politiker hautnah erleben. So wollen Basketball-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst (34) und Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel (35) für eine Olympia-Bewerbung Berlins werben.