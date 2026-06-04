Diese "Rostlaube" verteilt sich in Einzelteilen auf der Straße

Berlin - Wenn ein Auto die Bezeichnung "Rostlaube" verdient hat, dann dieser Kombi, den die Polizei in Berlin-Charlottenburg aus dem Verkehr gezogen hat.

Den Beamten sind sofort die verrosteten Schweller aufgefallen, die teilweise schon mit Bauschaum aufgefüllt waren. © Facebook/Polizei Berlin

Die Karre war so stark korrodiert, dass der Rost bereits auf die Straße gerieselt, oder wohl eher in größeren Stücken abgebröckelt ist, wie die Fotos beweisen, die die Polizei bei Facebook veröffentlicht hat.

Der Wagen war den Einsatzkräften am Montag auf dem Kaiserdamm im Ortsteil Westend aufgefallen, besonders die Rostbildung am Schweller, wie es in der Mitteilung hieß.

Das war aber quasi nur die Spitze des Eisbergs, denn ein Blick unter das Auto brachte Erschreckendes ans Licht: Der gesamte Unterboden war nämlich verrostet.

Zudem waren die Schweller teilweise geflickt und provisorisch mit Bauschaum aufgefüllt. Das waren aber nicht die einzigen Mängel, die die Beamten allein durch eine kurze Begutachtung feststellen konnten.

Denn obendrein waren das Türschloss und der Fensterheber auf der Fahrerseite defekt und auch das Endrohr der Auspuffanlage hatte sich bereits in den Ruhestand verabschiedet.