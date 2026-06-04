Diese "Rostlaube" verteilt sich in Einzelteilen auf der Straße
Berlin - Wenn ein Auto die Bezeichnung "Rostlaube" verdient hat, dann dieser Kombi, den die Polizei in Berlin-Charlottenburg aus dem Verkehr gezogen hat.
Die Karre war so stark korrodiert, dass der Rost bereits auf die Straße gerieselt, oder wohl eher in größeren Stücken abgebröckelt ist, wie die Fotos beweisen, die die Polizei bei Facebook veröffentlicht hat.
Der Wagen war den Einsatzkräften am Montag auf dem Kaiserdamm im Ortsteil Westend aufgefallen, besonders die Rostbildung am Schweller, wie es in der Mitteilung hieß.
Das war aber quasi nur die Spitze des Eisbergs, denn ein Blick unter das Auto brachte Erschreckendes ans Licht: Der gesamte Unterboden war nämlich verrostet.
Zudem waren die Schweller teilweise geflickt und provisorisch mit Bauschaum aufgefüllt. Das waren aber nicht die einzigen Mängel, die die Beamten allein durch eine kurze Begutachtung feststellen konnten.
Denn obendrein waren das Türschloss und der Fensterheber auf der Fahrerseite defekt und auch das Endrohr der Auspuffanlage hatte sich bereits in den Ruhestand verabschiedet.
Ein Schnäppchen für 750 Euro ... nur auf den ersten Blick
Zudem wies die Windschutzscheibe einen Steinschlag auf und ein Teil der Innenverkleidung war scharfkantig gebrochen, sodass Verletzungsgefahr bestand.
Dass das Gefährt SO nicht mehr auf andere Verkehrsteilnehmer losgelassen werden kann, war schnell klar. Da die Beweise allerdings nicht direkt vor Ort gesichert werden konnten, wurde die Schrottmühle von den Polizisten sichergestellt.
Sie sollte noch einmal in aller Ruhe von einem Sachverständigen inspiziert werden, was sicherlich nicht zu einer Verkürzung der Mängelliste führen dürfte.
Dass dieses Fahrzeug überhaupt noch eine gültige TÜV-Plakette ergattern konnte, grenzt schon beinahe an ein Wunder. Damit dürfte jetzt aber wohl Schluss sein, sodass der Wagen seinen wohlverdienten letzten Gang zum Schrottplatz antreten darf.
Laut Fahrzeughalter hat die Rostlaube 750 Euro gekostet - bei diesem miesen Zustand nur auf den ersten Blick ein gutes Geschäft. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang unerfahrenen Interessenten, sich beim Autokauf begleiten oder das Objekt der Begierde in einer Werkstatt überprüfen zu lassen, bevor es den Besitzer wechselt.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin