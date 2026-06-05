Auch das noch: Bezirksamt verhängt Grillverbot im "Görli"

Berlin - Als würde der Görlitzer Park durch seine höchst umstrittene Umzäunung und Schließung nicht bereits genug in den Schlagzeilen stehen, hat das zuständige Bezirksamt jetzt auch noch ein Grillverbot in der Grünanlage verhängt.

Aufgrund von Raupen-Befall muss die Grillwiese im Görlitzer Park bis auf Weiteres gesperrt werden. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Grillplätze sind in Berlin rar und zum Teil umstritten. Jetzt macht der Eichenprozessionsspinner Liebhabern von Gegrilltem in Kreuzberg einen Strich durch die Rechnung.

Die Grillwiese im "Görli" sei bis auf Weiteres gesperrt, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit. Grund seien Gesundheitsgefahren durch die Raupen und Nester des Eichenprozessionsspinners.

Die feinen Brennhaare der Raupen können demnach bei Kontakt Hautreizungen, Augenentzündungen und Atembeschwerden auslösen. Auch allergische Reaktionen seien möglich. Besonders problematisch ist, dass sich die Haare durch den Wind verbreiten und auch in verlassenen Nestern lange wirksam bleiben.

Zum Schutz der Besucher wurde der betroffene Bereich abgesperrt. Das Bezirksamt ruft dazu auf, die Absperrungen unbedingt zu beachten und Raupen oder Nester nicht zu berühren. Auch vom Aufenthalt in der Nähe befallener Bäume wird dringend abgeraten.