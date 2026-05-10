Hauptgebäude gesperrt: Studieren an Berliner TU überhaupt noch möglich?

Berlin - Das wegen Baumängeln geschlossene Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) in Berlin ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt worden.

Das Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin ist mit Flatterband abgesperrt worden. © Annette Riedl/dpa

An Türen war auf Zetteln mit der Aufschrift "Gebäudesperrung" zu lesen: "Das Hauptgebäude kann wegen baulicher Mängel auf Anordnung der Behörden derzeit nicht betreten werden. Das Haus bleibt vollständig geschlossen."

Weiter hieß es, dass Lehrveranstaltungen an andere Orte verlegt werden oder sie digital stattfänden.

Am Freitag wurde bekannt, dass die TU aus Sicherheitsgründen das Hauptgebäude in der Straße des 17. Juni 135 schließt. "Das Hauptgebäude der TU Berlin ist seit dem 9. Mai 2026 bis auf Weiteres geschlossen", steht auf einer Internetseite der TU.

Hintergrund sind demnach bauliche Mängel, die bei einer Begehung durch die zuständigen Behörden und die Berliner Feuerwehr festgestellt wurden und derzeit geprüft werden.

Für Studenten und Mitarbeiter finde am Montag um 14 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung statt.