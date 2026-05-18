Signale kaputt: S-Bahn-Verkehr in Berlin gestört
Von Jana Kieseyer
Berlin - Berlinerinnen und Berliner müssen sich am Montagmorgen auf Einschränkungen bei S-Bahn-Linien mit Halt in Baumschulenweg und Johannisthal einstellen.
An beiden Haltestellen wird laut S-Bahn Berlin ein Signal repariert und es kommt zu Verspätungen der Linien S8, S9, S46, S47 und S85.
Die S47 fahre nur zwischen den Haltestellen Spindlersfeld und Schöneweide. Zwischen Schöneweide und Südkreuz können Fahrgäste die S46 nutzen.
Auch bei der S85 kommt es zu Einschränkungen. Demnach verkehrt sie nur zwischen Frohnau und Ostkreuz.
Die Berliner S-Bahn verweist darauf, in Richtung Flughafen BER ab Treptower Park die S9 zu nutzen.
Zwischen Hermannstraße und Grünau ist die S46 nach Angaben der Berliner S-Bahn nur im 20-Minuten-Takt unterwegs. Normalerweise fährt sie auf dem Abschnitt unter der Woche zwischen 6 und 19 Uhr in einem wechselnden 5-/15-Minuten-Takt.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa