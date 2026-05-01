Es ist frisch gechlort: Freibad-Saison startet bei traumhaftem Wetter

Berlin - Berlin startet in die Freibadsaison: In drei Bädern können Schwimmerinnen und Schwimmer ab Freitag wieder im Freien ihre Bahnen ziehen.

Das Prinzenbad ist eines von drei Freibädern, das am Freitag die Pforten öffnet. © Jens Kalaene/dpa

Neben dem Sommerbad Kreuzberg ("Prinzenbad") öffnen auch das Kombibad Seestraße im Wedding sowie das Strandbad Wannsee, wie es von den Bäder-Betrieben heißt.

Passend zum Saisonstart prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für Berlin und Brandenburg Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad.

Am 9. Mai folgt das Sommerbad im Kombibad Gropiusstadt. Bei schönem Wetter sollen am Pfingstwochenende die Bäder Neukölln, Humboldthain, Am Insulaner und Pankow öffnen. Alle weiteren starten am 1. Juni in die Saison.

Regulär geht die Saison bis zum Ende der Berliner Sommerferien Ende August. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es laut Bäder-Vorstandsmitglied Johannes Kleinsorg die Möglichkeit zu verlängern.

Neu in dieser Saison sind Expresseingänge. Besucherinnen und Besucher können mit vorab online gekauften Tickets an heißen Tagen mit hohem Aufkommen schneller in die Bäder kommen.