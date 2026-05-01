Frauen-Demo zur Walpurgisnacht: Polizei zieht Bilanz

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"Es ist an der Zeit, unsere Wut zu nutzen": Mehr als 2500 Menschen demonstrieren in Berlin kämpferisch in der Walpurgisnacht, doch nicht alle bleiben friedlich.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Rund 2600 Menschen haben nach Angaben der Polizei an der traditionellen Frauen-Demonstration am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg teilgenommen.

Während der Demonstration "Take Back the Night" sind Pyros gezündet und vereinzelt Gegenstände in Richtung der Polizisten geworfen worden.
Während der Demonstration "Take Back the Night" sind Pyros gezündet und vereinzelt Gegenstände in Richtung der Polizisten geworfen worden.  © Carsten Koall/dpa

Die Stimmung bei der sogenannten queer-feministischen Demonstration mit dem Titel "Take Back the Night" war nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen ziemlich aufgeheizt.

Ein Polizeisprecher sagte, vereinzelt sei Pyrotechnik angezündet worden, Gegenstände seien in Richtung von Einsatzkräften geworfen worden. Zudem habe es vier Sachbeschädigungen an Privatautos und Polizeiwagen gegeben.

Es habe eine Festnahme gegeben, weil ein Polizist beleidigt worden sei. Insgesamt zieht die Polizei aber eine positive Bilanz.

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Die Demonstration war am Abend am Kottbusser Damm gestartet und dann durch Kreuzberg bis zur Köpenicker Straße gezogen.

Sie wurde nach Polizeiangaben etwa zehn Minuten früher als geplant von der Veranstalterin beendet.

Der Demonstrationszug ist am Donnerstagabend durch Kreuzberg gezogen.
Der Demonstrationszug ist am Donnerstagabend durch Kreuzberg gezogen.  © Carsten Koall/dpa

1. Mai: Polizei mit mehr als 5000 Einsatzkräften auf den Straßen

In der Walpurgisnacht sind bereits etwa 1800 Beamte im Einsatz gewesen.
In der Walpurgisnacht sind bereits etwa 1800 Beamte im Einsatz gewesen.  © Carsten Koall/dpa

Im Aufruf hieß es: "Es ist an der Zeit, unsere Wut zu nutzen und uns gegen rassistische, queerfeindliche und frauenfeindliche Belästigungen auf unseren Straßen sowie gegen die patriarchale Gesellschaft, die diese schürt, zu wehren. Wir wollen uns nicht anpassen, sondern holen uns zurück, was uns gehört."

Am Donnerstag und am Abend der Walpurgisnacht auf den 1. Mai waren laut den Ankündigungen insgesamt rund 1800 Polizisten im Einsatz.

Am Freitag sind zahlreiche große Demonstrationen in Teilen Berlins angekündigt. Die Polizei will sie mit einem Großaufgebot von insgesamt 5300 Beamten über den ganzen Tag begleiten.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa

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