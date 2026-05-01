Frauen-Demo zur Walpurgisnacht: Polizei zieht Bilanz

Berlin - Rund 2600 Menschen haben nach Angaben der Polizei an der traditionellen Frauen-Demonstration am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg teilgenommen.

Während der Demonstration "Take Back the Night" sind Pyros gezündet und vereinzelt Gegenstände in Richtung der Polizisten geworfen worden. © Carsten Koall/dpa

Die Stimmung bei der sogenannten queer-feministischen Demonstration mit dem Titel "Take Back the Night" war nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen ziemlich aufgeheizt.

Ein Polizeisprecher sagte, vereinzelt sei Pyrotechnik angezündet worden, Gegenstände seien in Richtung von Einsatzkräften geworfen worden. Zudem habe es vier Sachbeschädigungen an Privatautos und Polizeiwagen gegeben.

Es habe eine Festnahme gegeben, weil ein Polizist beleidigt worden sei. Insgesamt zieht die Polizei aber eine positive Bilanz.

Die Demonstration war am Abend am Kottbusser Damm gestartet und dann durch Kreuzberg bis zur Köpenicker Straße gezogen.

Sie wurde nach Polizeiangaben etwa zehn Minuten früher als geplant von der Veranstalterin beendet.