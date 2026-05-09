Feierliche Einweihung: Berlin bekommt Helmut-Kohl-Allee

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Die Helmut-Kohl-Allee wird am Samstag zu Ehren des früheren Bundeskanzlers in Berlin mit einer festlichen Veranstaltung eingeweiht.

Von Sarah Knorr

Berlin - Die Helmut-Kohl-Allee wird am Samstag zu Ehren des früheren Bundeskanzlers in Berlin eingeweiht.

Die Hofjägerallee, die in Mitte zur Siegessäule führt, wird am Samstag in Helmut-Kohl-Allee umbenannt.
Die Hofjägerallee, die in Mitte zur Siegessäule führt, wird am Samstag in Helmut-Kohl-Allee umbenannt.  © Michael Brandt/dpa

Nach einer festlichen Veranstaltung ab 10.30 Uhr in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wird die Hofjägerallee anschließend in Helmut-Kohl-Allee umbenannt, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.

Die Festveranstaltung des Landes Berlin findet in Zusammenarbeit mit der KAS und der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung statt.

Die Begrüßung der Gäste übernimmt demnach Annegret Kramp-Karrenbauer (63), die Vorsitzende der KAS und ehemalige CDU-Bundesvorsitzende.

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Anschließend sprechen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) und der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Carsten Spallek (55, beide CDU).

Zunächst wird Helmut Kohl (†87) bei einer festlichen Veranstaltung gedacht, bevor das neue Straßenschild enthüllt wird.
Zunächst wird Helmut Kohl (†87) bei einer festlichen Veranstaltung gedacht, bevor das neue Straßenschild enthüllt wird.  © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach einem Podiumsgespräch zur Bedeutung Helmut Kohls als "Kanzler der Einheit" soll das neue Straßenschild dann schließlich enthüllt werden.

Titelfoto: Michael Brandt/dpa, Fredrik von Erichsen/dpa (Bildmontage)

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