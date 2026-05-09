Feierliche Einweihung: Berlin bekommt Helmut-Kohl-Allee

Berlin - Die Helmut-Kohl-Allee wird am Samstag zu Ehren des früheren Bundeskanzlers in Berlin eingeweiht.

Die Hofjägerallee, die in Mitte zur Siegessäule führt, wird am Samstag in Helmut-Kohl-Allee umbenannt. © Michael Brandt/dpa

Nach einer festlichen Veranstaltung ab 10.30 Uhr in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wird die Hofjägerallee anschließend in Helmut-Kohl-Allee umbenannt, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.

Die Festveranstaltung des Landes Berlin findet in Zusammenarbeit mit der KAS und der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung statt.

Die Begrüßung der Gäste übernimmt demnach Annegret Kramp-Karrenbauer (63), die Vorsitzende der KAS und ehemalige CDU-Bundesvorsitzende.

Anschließend sprechen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) und der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Carsten Spallek (55, beide CDU).