Feierliche Einweihung: Berlin bekommt Helmut-Kohl-Allee
Von Sarah Knorr
Berlin - Die Helmut-Kohl-Allee wird am Samstag zu Ehren des früheren Bundeskanzlers in Berlin eingeweiht.
Nach einer festlichen Veranstaltung ab 10.30 Uhr in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wird die Hofjägerallee anschließend in Helmut-Kohl-Allee umbenannt, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.
Die Festveranstaltung des Landes Berlin findet in Zusammenarbeit mit der KAS und der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung statt.
Die Begrüßung der Gäste übernimmt demnach Annegret Kramp-Karrenbauer (63), die Vorsitzende der KAS und ehemalige CDU-Bundesvorsitzende.
Anschließend sprechen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) und der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Carsten Spallek (55, beide CDU).
Nach einem Podiumsgespräch zur Bedeutung Helmut Kohls als "Kanzler der Einheit" soll das neue Straßenschild dann schließlich enthüllt werden.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa, Fredrik von Erichsen/dpa (Bildmontage)