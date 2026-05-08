Schon wieder Stromausfall in Berlin: 4500 Haushalte im Westen betroffen

Berlin - In einigen Stadtteilen im Westen Berlins ist am Freitagnachmittag bei Tausenden Haushalten der Strom ausgefallen.

Nach Angaben des zuständigen Netzbetreibers soll die Störung bis 18 Uhr behoben sein. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Bei den meisten Kunden in Charlottenburg, Grunewald und Westend sei die Versorgung aber rasch wieder hergestellt worden, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Stromnetz Berlin. Die Störung soll nach seinen Angaben bis 18 Uhr komplett behoben sein.

Betroffen waren nach Unternehmensangaben um die 4500 Haushalte und 300 Gewerbekunden. Es habe Probleme bei zwei Umspannwerken gegeben, sagte der Sprecher. Die Ursache sei ein kaputter Schalter gewesen.

Die Störung begann um kurz vor 16 Uhr. Eine Stunde später seien noch etwa 1000 von 4500 Haushalten ohne Strom gewesen.

Fünf Teams von Stromnetz arbeiteten an der Reparatur, sagte der Sprecher.