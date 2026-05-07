Zuckerfrei naschen: Diese Backstube macht Kuchen ganz ohne schlechtes Gewissen
Berlin - In Berlin-Schöneberg sorgt ein neues Konzept für Aufsehen: Die "No Sugar Factory" interpretiert klassische Backwaren völlig neu und setzt dabei konsequent auf Alternativen zu raffiniertem Zucker. TAG24 hat sich das Konzept vor Ort genauer angeschaut.
Die Idee, Kuchen ganz ohne Zucker herzustellen, sei aus unterschiedlichen Einflüssen entstanden, erklärt Timo Hagenow (39). Gemeinsam mit seinem Partner Phillip Höger (41) hat er die Backstube Ende März eröffnet.
Einerseits habe er selbst zunehmend auf seine Ernährung geachtet und dabei bewusst auf raffinierten Zucker verzichtet. Andererseits leide sein Vater seit Jahren an Diabetes. Außerdem sei ihm aufgefallen, dass es in Berlin bislang nur wenige Angebote gibt, wenn man gezielt auf Zucker verzichten und gleichzeitig auf ausgewogene Nährwerte achten möchte.
Vor diesem Hintergrund sei schließlich die Idee entstanden. "Wir haben viele Rezepte auf Social Media gesehen. Daraufhin haben wir angefangen diese zu Hause nachzubacken und uns auszuprobieren", verrät der 39-Jährige.
Auf der Karte stehen unter anderem Käsekuchen, Brownies, Karottenkuchen und Zitrone-Mohn-Kuchen. Gesüßt wird dabei mit Alternativen wie Mönchsfrucht oder Erythrit, einem kalorienfreien Zuckeralkohol. Diese Zutaten sollen jedoch nicht nur die Süße liefern, sondern gleichzeitig eine günstigere Nährstoffbilanz bieten.
Gibt es die "No Sugar Factory" bald auch deutschlandweit?
Auch rund sechs Wochen nach der Eröffnung sei das Team noch in der Testphase und verleiht den Rezepten den letzten Schliff. "Uns geht es hier schon darum, das Erlebnis von einem normalen Kuchen möglichst nah abzubilden", erklärt Timo.
Ganz ohne Kompromisse gehe es allerdings nicht, da etwa bewusst auf bestimmte Fette wie Butter verzichtet werde. Dennoch komme man einer Alternative sehr nahe, die geschmacklich überzeugt.
Für ihn sei Zucker ein reines Suchtmittel. Dieses Verlangen lasse sich jedoch auch auf andere Weise befriedigen – etwa mit ihren Kuchen. "Seit der ersten Woche haben wir Kunden, die öfter kommen. Die finden es gut, dass sie sich hier etwas gönnen können, worauf sie vorher verzichtet haben - aufgrund des Zuckers", so der Berliner.
Neben den Kuchen bieten sie mittlerweile auch zuckerfreie Proteinshakes an. In den kommenden Wochen soll außerdem zuckerfreies Softeis ins Sortiment aufgenommen werden. Ein Onlineverkauf ist ebenfalls in Planung. Sollte die Nachfrage weiterhin so hoch bleiben, kann sich Timo auch vorstellen, weitere Backstuben zu eröffnen – entweder in Berlin oder in anderen deutschen Städten.
Im TAG24-Taste-Test konnten bereits der Brownie, der Cheesecake, der Zitrone-Mohn-Kuchen, das Bananenbrot sowie der Proteinshake mit Kaffeegeschmack überzeugen. Die Kuchen waren angenehm fluffig und ausreichend süß, zugleich aber leicht bekömmlich. Auch ein schweres Gefühl im Magen blieb aus – ebenso wie das klassische schlechte Gewissen danach.
Titelfoto: TAG24