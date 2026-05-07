07.05.2026 12:27 Zuckerfrei naschen: Diese Backstube macht Kuchen ganz ohne schlechtes Gewissen

In Berlin-Schöneberg setzt die "No Sugar Factory" auf Kuchen und Shakes ohne raffinierten Zucker. TAG24 hat das Konzept vor Ort getestet.

Von Laura Voigt

Berlin - In Berlin-Schöneberg sorgt ein neues Konzept für Aufsehen: Die "No Sugar Factory" interpretiert klassische Backwaren völlig neu und setzt dabei konsequent auf Alternativen zu raffiniertem Zucker. TAG24 hat sich das Konzept vor Ort genauer angeschaut.

Ende März hat die "No Sugar Factory" in Berlin-Schöneberg eröffnet. © TAG24 Die Idee, Kuchen ganz ohne Zucker herzustellen, sei aus unterschiedlichen Einflüssen entstanden, erklärt Timo Hagenow (39). Gemeinsam mit seinem Partner Phillip Höger (41) hat er die Backstube Ende März eröffnet. Einerseits habe er selbst zunehmend auf seine Ernährung geachtet und dabei bewusst auf raffinierten Zucker verzichtet. Andererseits leide sein Vater seit Jahren an Diabetes. Außerdem sei ihm aufgefallen, dass es in Berlin bislang nur wenige Angebote gibt, wenn man gezielt auf Zucker verzichten und gleichzeitig auf ausgewogene Nährwerte achten möchte. Vor diesem Hintergrund sei schließlich die Idee entstanden. "Wir haben viele Rezepte auf Social Media gesehen. Daraufhin haben wir angefangen diese zu Hause nachzubacken und uns auszuprobieren", verrät der 39-Jährige. Berlin Lokal Bombenalarm am Brandenburger Tor: Polizei räumt Pariser Platz Auf der Karte stehen unter anderem Käsekuchen, Brownies, Karottenkuchen und Zitrone-Mohn-Kuchen. Gesüßt wird dabei mit Alternativen wie Mönchsfrucht oder Erythrit, einem kalorienfreien Zuckeralkohol. Diese Zutaten sollen jedoch nicht nur die Süße liefern, sondern gleichzeitig eine günstigere Nährstoffbilanz bieten.

Gibt es die "No Sugar Factory" bald auch deutschlandweit?