Görlitzer Park nach 1. Mai verwüstet: Doppelt so viel Müll wie im vergangenen Jahr

Berlin - Der 1. Mai mit Tausenden feiernden und demonstrierenden Menschen hat den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Görlitzer Park in Kreuzberg war am 1. Mai einer der Hotspots für feiernde Berliner. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Entstandene Schäden müssten repariert werden, auch weitere Reinigungen seien erforderlich, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit. Der stark genutzte Raum in und um den Görlitzer Park solle schnell wieder hergerichtet werden für die beginnende Frühsommersaison.

Die Berliner Stadtreinigung BSR hatte mitgeteilt, dass nach dem 1. Mai doppelt so viel Müll beseitigt werden musste wie im vergangenen Jahr, rund 350 Kubikmeter Abfall.

Etwa 170 Mitarbeiter seien mit 70 Fahrzeugen unterwegs gewesen. Das betraf ganze Straßenzüge in Kreuzberg, den Görlitzer Park, aber auch weitere Parks und Plätze in den Nachbarbezirken.

Das Bezirksamt Kreuzberg teilte weiter mit, das Ordnungsamt sei am 1. Mai auch gegen unerlaubte Musikbeschallung auf den Straßen und nicht genehmigten Alkoholausschank vorgegangen und habe zwölf Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Weitere 213 Ordnungswidrigkeiten seien im Görlitzer Park dazugekommen.