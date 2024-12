Gratis Weihnachtsmahl und Geschenke im Hofbräuhaus: Diese Kinder dürfen sich freuen

Das christliche Kinderwerk Arche bietet ein kostenloses Weihnachtsessen am Heiligabend-Vormittag im Berliner Hofbräuhaus am Alexanderplatz an.

Bis zum 20. Dezember kann man sich per Telefon unter 030/992888800 oder per E-Mail an buero@kinderprojekt-arche.de anmelden. Die Mitarbeiter des Hofbräuhauses sind an diesem Tag ehrenamtlich im Einsatz.