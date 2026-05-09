Grusel-Fund in Berlin: Leiche aus der Spree gezogen

Berlin - Die Polizei hat am Samstag in Treptow-Köpenick einen Menschen tot aus der Spree geborgen.

Die Leiche trieb in Treptow-Köpenick auf der Spree. (Archivfoto) © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die Identität der toten Person ist ungeklärt, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet.

Am Vormittag war gegen 11 Uhr Alarm geschlagen worden. Die Leiche trieb im Fluss und wurde zuerst nahe der Schnellerstraße gesichtet.

Die Einsatzkräfte zogen die tote Person schließlich in der Nähe der Stubenrauchbrücke aus dem Fluss.