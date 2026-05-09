Volksbegehren gescheitert: Berlin wird nicht "autofrei"

Berlin - Das Volksbegehren " Berlin autofrei" für ein weitgehendes Autoverbot in der Innenstadt hat die nötigen Unterschriften nach Angaben der Initiatoren nicht erreicht.

Für den angestrebten Volksentscheid sind nicht genug Stimmen zusammengekommen. (Archivfoto) © Michael Brandt/dpa

So kamen sie nur auf rund 140.000 Unterschriften, einige kämen noch aus Bezirksämtern hinzu. Um einen Volksentscheid über ihr Anliegen anzustoßen, brauchten sie jedoch Unterschriften von mindestens sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten, also rund 175.000.

"Die Initiative nimmt dieses Ergebnis mit Enttäuschung zur Kenntnis und zieht gleichzeitig eine ausdrücklich positive Bilanz ihres bisherigen Weges", heiß es in einer Mitteilung.

Die endgültige Zahl wird nach Angaben der Initiatoren am 22. Mai vom Landeswahlamt verkündet. Die Initiative startete im Januar und endete nach einer viermonatigen Sammelfrist am Freitag um 23.59 Uhr.

Ein Gesetzentwurf des Bündnisses sieht vor, nach einer Übergangszeit von vier Jahren fast alle Straßen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings mit Ausnahme der Bundesstraßen zu "autoreduzierten Straßen" zu erklären.