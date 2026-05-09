Feierliche Einweihung: Berlin hat jetzt eine Helmut-Kohl-Allee

Berlin - Eine große Straße in Berlin trägt nun den Namen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (†87): Am späten Samstagvormittag wurde das Schild der Helmut-Kohl-Allee in Berlin-Mitte offiziell enthüllt.

Die Hofjägerallee, die in Mitte zur Siegessäule führt, wird am Samstag in Helmut-Kohl-Allee umbenannt. © Michael Brandt/dpa

"Heute ist es endlich so weit, dass in Berlin eine Straße nach Doktor Helmut Kohl benannt wird, um seine historische Leistung in würdiger Form sichtbar zu machen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) bei der Festveranstaltung in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) unweit der frisch umbenannten Straße.

Europa, Deutschland und insbesondere Berlin hätten Kohl unendlich viel zu verdanken, sagte Wegner. "Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute die Hofjägerallee umbenennen werden und diese nun den Namen Helmut Kohl tragen wird."

Die nach Helmut Kohl (1930-2017, CDU) benannte Straße im Berliner Bezirk Mitte führt von der Siegessäule durch den Tiergarten in Richtung der CDU-Bundesgeschäftsstelle.

Die Berliner Regierungsparteien CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag 2023 vereinbart, eine Straße oder einen Platz nach dem Berliner Ehrenbürger zu benennen.