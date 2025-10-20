Habersaathstraße in Mitte: Polizei rückt wegen geplanter Räumung aus

Berlin - Wegen eines Protestes gegen die geplante Räumung teils besetzter Häuser in der Habersaathstraße ist die Polizei in Berlin -Mitte mit mindestens 50 Kräften im Einsatz.

Von Marc-Oliver von Riegen

Polizisten gewährleisten den Schutz einer Versammlung. © Sven Kaeuler/dpa

Dutzende Menschen machen nach Augenzeugenberichten bei der Protestaktion mit. Es gebe immer wieder vereinzelt Feuerwerk aus einem Haus heraus.

Ein Gerichtsvollzieher will nach Polizeiangaben mehrere gerichtliche Räumungsbeschlüsse vollstrecken.

Die Einsatzkräfte gewährleisteten den Schutz einer Versammlung in unmittelbarer Nähe.